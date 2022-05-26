شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: ثلاثة فلسطينيين عُزّل تسللوا لموقع للجيش برام الله وتجوّلوا لمدة ساعتين

قناة إسرائيلية: ثلاثة فلسطينيين عُزّل تسللوا لموقع للجيش برام الله وتجوّلوا لمدة ساعتين
أفراد من جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن ثلاثة فلسطينيين عُزّل تسللوا صباح أمس الأربعاء، إلى موقع للجيش في رام الله بعد قطعهم السياج دون أن يلاحظ أحد.

وأضافت القناة بأن الفلسطينيين الثلاثة تجوّلوا بداخل الموقع بحرية ودون أن يعترضهم أحد لمدة ساعتين تقريباً، بينما كان عشرات الجنود والمجندات من "حرس الحدود" والجيش ينامون في الموقع في نفس الوقت.

ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين الثلاثة "كانوا يعتزمون الاستيلاء على ذخيرة أو معدات عسكرية أخرى"، وفق ادعاء القناة.

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