شؤون فلسطينية

قيادي بالقسام: سندخل الأرض المقدسة والاحتلال سيتفاجأ من دقة وكثافة صواريخنا

قيادي بالقسام: سندخل الأرض المقدسة والاحتلال سيتفاجأ من دقة وكثافة صواريخنا
صواريخ القسام (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
قال عز الدين الحداد، قائد لواء شمال قطاع غزة، في كتائب عز الدين القسام، الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي سيتفاجأ من دقة صواريخ المقاومة في المعركة المقبلة.

وأضاف الحداد، في فيديو مصور نشرته كتائب (القسام)، أن اغتيال قيادات المقاومة لم يوقف تطور صواريخ القسام، مشيراً إلى أن المقاومة "ستدخل الأرض المقدسة".

ويأتي هذا التصريح، قبيل أيام من مسيرة الأعلام التي يستعد مستوطنون متطرفون لإقامتها في القدس المحتلة، وسط تحذيرات من المقاومة الفلسطينية بالرد في حال مرورها بمنطقة باب العامود والحي الإسلامي.

وألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة، مسيرة الأعلام، العام الماضي، إثر إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على مدينة القدس المحتلة تنفيذاً لوعدها بوقف المسيرة.

واندلعت مواجهة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، فيما شن جيش الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينياً، فيما أطلقت المقاومة نحو 4600 صاروخاً، وقتل 13 إسرائيلياً.

 

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