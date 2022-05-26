شؤون فلسطينية

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة جنوب نابلس

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب برصاص الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، خلال المواجهات المستمرة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الساق، خلال المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان شاب آخر أصيب، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بشظايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي، و51 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال ذات المواجهات.

يشار إلى أن مجموعة مستوطنين اقتحمت بلدة حوارة ورفعت الأعلام الإسرائيلية والمواطنين تصدوا لهم، وتشهد البلدة مواجهات شبه يومية عقب استهداف المستوطنين علم فلسطين وإزالته في كل مرة يرفعه الشبان على الأعمدة.

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