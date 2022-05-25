أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية





وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها، وناقشا نتائج الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة والتي انعقدت يومي 23 و24 أيار/ مايو 2022 في واشنطن.





واتفق الجانبان على أهمية توطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات، وذلك في ضوء التحديات التي يواجهها العالم، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.





كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور بشأن مختلف الموضوعات التي تتصدر أجندة منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا، والجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا وآثارها المترتبة من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وزير الخارجية الأمريكي،أنتوني بلينكن.