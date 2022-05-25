القنصلية البريطانية توقع اتفاقية تعاون مع ثلاث مؤسسات فلسطينية لدعم برنامج منح تشيفينينغ الدراسية

رام الله - دنيا الوطناحتفلت القنصلية البريطانية العامة في القدس، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع ثلاث مؤسسات فلسطينية عريقة لدعم برنامج منح تشيفتيغ الدراسية، والذي يعد واحداً من أهم البرامج البريطانية الممولة من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، حيث تمكن المنحة الخريجين من جميع أنحاء العالم بالالتحاق بالجامعات البريطانية، لدراسة الماجستير لمدة سنة واحدة في أي مجال ومن أي جامعة من الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة على أن يتمتع المتقدم بالمهارات القيادية وصناعة القرار بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن عامين.وللسنة الرابعة على التوالي، جددت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) اتفاقيتها مع القنصلية البريطانية لدعم البرنامج السابق ذكره. كما وانضمت كل من شركة اوريدو للمرة الثانية وبنك فلسطين للمرة الأولى لدعم برنامج منح تشيفينينغ.وبموجب الاتفاقية مع بنك فلسطين، سيتم اختيار طالبة فلسطينية للمنحة الدراسية حصراً، وذلك لتحفيز النساء الفلسطينيات على استكمال تعليمهم العالي في المملكة المتحدة.واستهل الاحتفال بكلمة من القنصل البريطاني العام في القدس، ديان كورنر، حيث شكرت المؤسسات الفلسطينية الثلاث على دعمهم السخي للمنحة وقالت: "تعزز الشراكات المحلية البرنامج وتدعمه ليصبح أكثر استدامة في المستقبل لتمكين حصول الطلبة الفلسطينيين على فرص التعليم العالي في أهم جامعات العالم." كما شكرت كورنر مؤسسة أمجد وسهى بسيسو، الذين بدورهم وقعوا ايضاً اتفاقية مع الحكومة البريطانية لدعم برنامج المنح على صعيد المنطقة، وأكملت كورنر "مؤسسة بسيسو من شأنها دعم عدد من الطلاب الفلسطينيين في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. حيث يعد هذا القطاع من أبرز القطاعات التي يحتاجها السوق الفلسطيني في الوقت الحالي، والذي من شأنه المساعدة في بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية." وأضافت " تؤكد هذه الشراكات على العلاقات الثنائية الإيجابية التي تربط الحكومة البريطانية مع القطاع الخاص الفلسطيني. ونود أن تستلهم المزيد من مؤسسات القطاع الخاص من هذه التجارب".من جانبه، قال الرئيس التجاري التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين شادي قواسمي: إن "Ooredoo فلسطين تعطي اهتمامًا كبيرًا لفئة الشباب في مجتمعنا الفلسطيني، وتسعى دومًا لتعزيز دورهم البناء في المجتمع من خلال مختلف الأنشطة، وتحديدًا في المجال العلمي، حيث إن الشركة تعتبر الاستثمار في الإنسان من أهم الاستثمارات التي من الممكن تحقيقها لخلق غد أفضل".وأضاف القواسمي: "نقدر أهمية طرح مثل هذه المنح لمجتمعنا الفلسطيني، حيث من شأن هذه التجربة إثراء حياة العديد من الشباب، وتعزيز قدراتهم العلمية وصقلها مما يساهم في بناء مؤسسات وطننا ونقل المعرفة العلمية العالمية إلى فلسطين الأمر الذي سينعكس على الأجيال القادمة بشكل إيجابي".من ناحيته، عبر محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، عن سعادته لمشاركة البنك في دعم الطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات البريطانية، وقال الشوا بأن الجامعات البريطانية تتمتع بسمعة مميزة عالمياً، وأن نهل الطلبة الفلسطينيين من علومها واكتسابهم خبراتها وتجاربها الرائدة والجديدة، ستثري طاقاتهم العلمية، وستمكنهم من نقلها لزملائهم، وتكريس تجاربهم وخبراتهم على أرض الوطن عند عودتهم ليعيدوا البناء والتطوير ورسم أمل لمستقبل أفضل.بدورها قالت منسقة المسؤولية الإجتماعية لشركة أيبك كرمة هموز "إننا نعتبر أنفسنا جزءاً من نظام المواطنة الصالحة ونواظب على أن نكون شريكاً أساسياً في المساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية، ونعتبر التعليم عنصرا مهما وأساسيا لمجتمع متطور ومثقف، نفخر بمساعدة تحقيق طموح الشباب الفلسطيني للحصول على فرص التطور مهنيا وأكاديميا وخوض تجربة التعرف على الثقافات المختلفة في المملكة المتحدة".