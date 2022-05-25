شؤون فلسطينية

عقب تهديد حزب الله.. إسرائيل تجري اتصالات مع مصر والأمم المتحدة لمنع التصعيد

عقب تهديد حزب الله.. إسرائيل تجري اتصالات مع مصر والأمم المتحدة لمنع التصعيد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (إسرائيل اليوم)، مساء الأربعاء، أنه في أعقاب التهديدات التي أطلقها زعيم حزب الله، ومنظمات فلسطينية، تجري الآن اتصالات لمنع التصعيد.

وأضافت الصحيفة، أن "الاتصالات تجري بين"إسرائيل ومصر والأمم المتحدة، كما تشارك قطر في نقل رسائل تهديد من غزة إلى تل أبيب".

وكان السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أكد الأربعاء، أنّ "أي مساس بالأقصى سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة".

وشدد نصر الله، على أنهّ "سيؤدي فلى ما لا يُحمد عقباه". وأشار السيد نصر الله إلى أنّ المقاومة الفلسطينية أخذت خيارها بالرد على أي مساس بالمسجد الأقصى".

وقال في كلمة له، في "عيد المقاومة والتحرير" إنّ "العدو بواقع مأزوم ويعاني انقساماً داخلياً حاداً ونسبة لأي زمانٍ مضى لم يكن بهذا الضعف والوهن"، مشدداً على "حكومة العدو ألا تقوم بخطوة نتائجها كارثية على وجود الكيان المؤقت"، نقلا عن قناة الميادين.

ووجه السيد نصر الله "التحية للمقاومين الذين هم أهل العيد"، داعياً إلى الترقب والانتباه والاستعداد لما قد يجري وله تداعيات كبيرة على المنطقة وهذا يتوقف على "حماقة العدو" على حد تعبيره.

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