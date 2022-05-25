القوى الوطنية والإسلامية تؤكد على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى صباح الأحد المقبل





وأكدت القوى في بيانٍ لها على "ضرورة التواجد بشكل كثيف في ساحة باب العامود ومحيط باب العامود عصر نفس اليوم الأحد، من أجل منع ما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية من الوصول لساحة باب العامود التي يحاول الاحتلال أن يثبت أنه صاحب السيادة عليها، ويسعى لعبرنتها وتهويدها".





ودعت كل "تجار شعبنا في القدس، خارج أسوارها وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص بفتح محلاتهم التجارية، وعدم إغلاقها ، كي لا يشكل فرصة للمتطرفين والمشاركين في مسيرة الأعلام الإسرائيلية، من استباحة المدينة وممارسة عربدتهم فيها".





وأكدت على ضرورة نصرة العلم الفلسطيني، كرمز من رموز السيادة في المدينة، بتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في كل أنحاء المدينة.

رام الله - دنيا الوطن️دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، مساء اليوم الأربعاء، إلى "ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى من صباح يوم الأحد المقبل، للتصدي لعمليات الاقتحام للجماعات الاستيطانية".