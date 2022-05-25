رضوان: إذا تجاوز الاحتلال الخطوط الحمراء ستكون حرباً إقليمية



وأضاف: "نتابع سلوك الاحتلال في الميدان، وأي تجاوز للخطوط الحمراء فالمقاومة ستتخذ ما يلزم للدفاع عن مقدساتنا".



كما ودعا رضوان، أمتنا أن يكون يوم الأحد المقبل للنفير العام والدفاع عن القدس والأقصى، والوقوف في وجه مخططات التهويد والتقسيم التي يمارسها الاحتلال.



وأكمل: "هناك رسالة نقلت للوسطاء أن دخول مسيرات الأعلام للأقصى سيمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء، ومعه لن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي وكل إمكانياتها مسخرة للدفاع عن القدس".



وأردف رضوان: "رغم تهديدات الاحتلال إلا أنه يعي ما حدث في سيف القدس وأن المقاومة إذا وعدت أوفت".



وأكد غرفة العمليات المشتركة وكل قوى المقاومة في حالة انعقاد دائم تتابع تطورات الأحداث، مضيفاً أن الاحتلال يحاول أن يستعيد هيبته المكسورة والمهزومة، لكنه سيفشل أمام ثبات شعبنا ومقاومته.



وتوجه رضوان بالدعوة إلى شعبنا لتصعيد الإشتباك مع الاحتلال في كل أماكن تواجده، كما ووجه التحية لأهل الضفة والقدس والـ 48 على صمودهم ومقاومتهم لهذا الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: إن "الاحتلال إذا تجاوز الخطوط الحمراء ستكون حرباً اقليمية، فالمعركة لأجل القدس التي هي للأمة العربية والإسلامية".ودعا رضوان، جماهير شعبنا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وأداء صلاة فجر يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر تحت عنوان "لن ترفع الأعلام الإسرائيلية".