الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس والخليل





هذا واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من مدينة القدس المحتلة، بعد الاعتداء على أحدهما.



ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن منصور أبو غربية، وحارس المسجد الأقصى المبارك أمين عسكر بعد الاعتداء عليه عند باب العامود، علما أنه يعاني من أمراض مزمنة.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مواطنا بعد اعتدائهم والمستوطنين على مجموعة من الرعاة في مسافر يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود يوسف ادعيس من مسافر يطا، بعد ان اعتدت تلك القوات ومجموعة من المستوطنين على الرعاة في منطقة "العين البيضا" شرق يطا، ومنعتهم من الرعي وطاردت قطعان ماشيتهم.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مدينتي القدس والخليل.