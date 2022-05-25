حمادة: هدم المنازل جريمة عنصرية لن تكسر أهلنا في القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة حماس في القدس المحتلة محمد حمادة، اليوم الأربعاء، أنّ "هدم منازل المقدسيين جريمة عنصرية "إسرائيلية"، تهدف لتهجير أهل القدس الفلسطينيين وتعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة".وقال إنّ "الاحتلال يتصرف وفق خطة ممنهجة لإنهاء الوجود الفلسطيني في القدس، لكنه شدد على ثبات المقدسيين وصمودهم على أرضهم، وعدم انكسارهم أمام سياسات الاحتلال الغاشم، مهما كلفهم ذلك من تضحيات".وأشاد بـ"صمود أهلنا في القدس، ووصفهم بخط الدفاع الأول عن الهوية الإسلامية والعربية في المدينة المقدسة، مؤكدا على ضرورة نصرتهم وتعزيز صمودهم والوقوف إلى جانبهم في معركتهم المستمرة مع المحتل".كما دعا المؤسسات الحقوقية للقيام بدورها في توثيق وفضح جرائم الاحتلال العنصرية التي تتسبب في تشريد عائلات بأكملها في ظروف غير إنسانية تتعارض مع الحقوق والقوانين الدولية كافة.وهدمت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء منزلاً مكوناً من طابقين في بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت منطقة الصافح في بلدة بيت صفافا، وهدمت منزل المواطن محمد جودة.كما اعتدت قوات الاحتلال على صاحب المنزل المقدسي محمد جودة ونجله بعد تكبيله داخل إحدى الآليات العسكرية، وسط انتشار أعداد كبيرة من جنود الاحتلال في المكان.وقالت وداد جودة، زوجة صاحب المنزل، إن "عملية الهدم نفذت بشكل مفاجئ رغم وجود ترخيص".وأوضحت أنهم دفعوا مبالغ باهظة كمخالفات حتى حصولهم على الترخيص.وحسب منظمة اوتشا فإن سلطات الاحتلال هدمت في الفترة بين 19 نيسان/ أبريل و9 أيار/ مايو 9 مبانٍ يملكها فلسطينيون أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة (ج) بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.ونتيجة لذلك لحقت الأضرار بسبل عيش نحو 31 مواطناً فلسطينياً من سكان المباني المستهدفة.