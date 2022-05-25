القواسمي يطلع طلبة جامعتي "ييل وميشيغان" الأميركيتين على نظام الأبرتهايد الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي، وفدين من طلاب جامعتي "ييل" و"ميشيغان" الأميركيتين على حقيقة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية وكيفية ممارسة إسرائيل لنظام الأبرتهايد والفصل العنصري في فلسطين.وأوضح القواسمي خلال لقائه الوفدين، اليوم الأربعاء، أن العالم كله سمع بقضية قتل إسرائيل للشهيدة شيرين أبو عاقلة، لأسباب مختلفة، مؤكدا أنه في كل يوم تقوم إسرائيل بجرائم مماثلة وإعدامات ميدانية آخرها قتل الطفل غيث يامين في نابلس.وطالب القواسمي من الطلبة الذين بلغ عددهم ثمانين، أن يرفعوا صوتهم عاليا ضد الظلم والاضطهاد الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا، وألا يكونوا سفراء لنظام الأبرتهايد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دور الطلاب والجامعات مهم جدا في إحداث تغيير نحو العدالة، معبرا عن تقديره العالي للشعب الأميركي الذي تحاول بعض قوى الشر تضليله وقلب الحقائق والوقائع.وتخلل اللقاء نقاش معمق حول الرؤية الفلسطينية للحل والعقبات الإسرائيلية التي تواجهنا.