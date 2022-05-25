شؤون فلسطينية

قبيل مسيرة الأعلام.. الجيش الإسرائيلي يعزز نشر منظومة القبة الحديدية

قبيل مسيرة الأعلام.. الجيش الإسرائيلي يعزز نشر منظومة القبة الحديدية
القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة كان الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يعزز نشر منظومة القبة الحديدية؛ خشية إطلاق الصواريخ من غزة خلال مسيرة الأعلام.

هذا وينوي المستوطنون المتطرفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد المقبل في تاريخ 29 أيار/ مايو، وسط تحذيرات من قبل المقاومة الفلسطينية بأن ذلك قد يؤدي لتصعيد خطير. 

هذا وأعلنت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب القصوى في القدس ومدن أخرى بها خليط من السكان اليهود والعرب قبل مسيرة الأعلام.

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