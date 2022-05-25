دولي

طهران: اليونان تحتجز سفينة تجاريّة ترفع علم إيران وتعتقل طاقمها

طهران: اليونان تحتجز سفينة تجاريّة ترفع علم إيران وتعتقل طاقمها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت طهران، مساء اليوم الأربعاء، احتجاز اليونان لسفينة ترفع علم إيران، مضيفة أن أثينا صادرت حكولة السفينة، واعتقلت طاقمها.

وقالت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، إن "اليونان تحتجز سفينة تجارية ترفع علم إيران وتصادر حمولتها وتعتقل طاقمها".

وذكرت أن "اليونان احتجزت السفينة تنفيذا لطلب أميركي، دون مراعاة القانون الدولي".

وأضافت أن "توقيف السفينة ومصادرة حمولتها، قرصنة بحرية تقوم بها دولة".

وشدّدت مؤسسة الملاحة على أنه "يتوجب على أثينا الإفراج فورا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية"، بحسب

وبالتزامن مع التصريحات الإيرانية، قالت وزارة الخارجية الأميركية: "فرضنا عقوبات على شبكة دولية لتهريب وغسل الأموال تابعة لمسؤولين في فيلق القدس الإيراني".

وذلك بعد يوم من نشر مجلة "بوليتيكو" الأميركية، تقريرا أفاد بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخذ قرارا بعدم رفع "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة واشنطن للمنظمات "الإرهابية".

وأضافت الخارجية الأميركية: "نتصدى للتهرب من العقوبات ونواصل فرضها بصرامة على تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة".

وتابعت الوزارة: "ملتزمون بفرض تكلفة على النظام الإيراني لدعمه وكلاء إرهابيين يزعزعون استقرار الشرق الأوسط" بحسب قناة العربية.

ونقلت "بوليتيكو" أمس عن مسؤول غربي رفيع المستوى، لم تسمّه، قوله إن الرئيس بايدن حسم قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.

ونسبت المجلة إلى مصدر آخر مطلع قوله إن بايدن أبلغ قراره لرئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال مكالمة هاتفية في 24 نيسان/ أبريل الماضي.

وشدد المصدر على أن القرار الأميركي "نهائي تماما" وأن ما وصفها "بنافذة الامتيازات" الإيرانية قد أغلقت. واعتبرت المجلة أن قرار بايدن يعقد بشكل كبير الجهود الدولية الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي.

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