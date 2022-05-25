موقع أمريكي: إسرائيل قلقة من أسلحتها في أوكرانيا



وبحسب الموقع، فإن إسرائيل قلقة من احتمال مقتل جنود روس بأسلحتها ما قد يدفع روسيا للإضرار بالمصالح الإسرائيلية بسوريا.



وتسود حالة من التوتر في العلاقة بين تل أبيب وموسكو على خلفية تصويت "إسرائيل" إلى جانب الولايات المتحدة على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتصريحات وزير الخارجية يائير لبيد، التي اتهم فيها روسيا بارتكاب جرائم حرب، تلك مواقف كانت سببا لغضب روسي، تبعه تحركات وتصريحات صادرة عن موسكو ضد إسرائيل.



وفي الآونة الأخيرة، استدعت الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي في موسكو أليكس بن تسفي للمثول أمامها.

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب رفضت طلبًا أمريكيا بالسماح لبرلين تزويد أوكرانيا بصواريخ مصنعة في ألمانيا بتكنولوجيا إسرائيلية.