شؤون فلسطينية

العجرمي يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن سعر ربطة الخبز بقطاع غزة الفترة المقبلة

العجرمي يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن سعر ربطة الخبز بقطاع غزة الفترة المقبلة
خبز
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة عبد الناصر العجرمي، اليوم الأحد، آخر تطورات أسعار ربطة الخبز، وهل هناك توقعات بارتفاعها عقب الإعلان عن ارتفاع سعر كيلو الخبز بالضفة الغربية.

وقال العجرمي في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إن "أسعار الخبز في قطاع غزة ستشهد استقراراً ولمدة ثلاثة أشهر، ومن ثم الحديث عن ارتفاع أو انخفاض في الأسعار"، مؤكداً أن ثمة جهود تبذل من قبلهم في إطار الضغط نحو رفع وزارة المالية برام الله الضريبة عن القمح والطحين.

وأضاف أن سعر كيلو الخبز مرتبط بعاملين أساسيين، وهما الضريبة المفروضة على القمح والطحين، بالإضافة إلى تطورات البورصة العالمية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتمنى العجرمي من وزارة المالية برام الله رفع الضريبة عن سلعة القمح على الأقل، وقطاع غزة لديه الكثير من المطاحن التي تنتج الطحين، وبالتالي لا حاجة للاستيراد من مصر أو الجانب الإسرائيلي.

والجدير بالذكر، أن المتحدث باسم أصحاب المخابز بالضفة الغربية إياد نافع، مساء اليوم، أن سعر كيلو الخبز سيرتفع من بداية الشهر المقبل بعد ارتفاع أسعار الدقيق. 

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