معايعة تبحث آفاق التعاون مع مدير عام جهاز الدفاع المدني





ورحبت الوزيرة معايعة بالعبد إبراهيم والوفد المرافق له، مشيدة بعلاقة الشراكة والتكامل ما بين وزارة السياحة والاثار وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، هذه العلاقة التي تهدف الى توفير الحماية لأبناء شعبنا وللمجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين.





وأكدت معايعة على "أهمية إجراءات السلامة العامة التي تتخذها المنشئات السياحية بأشراف جهاز الدفاع المدني والتي تهدف لضمانأعلى درجات الأمن والسلامة لزوار فلسطين ومستخدمي المنشئات السياحية، ففلسطين يزورها مجموعات سياحية من مختلف دول العام وينقلون صورة فلسطين الى بلدانهم، علاوة على اهمية الزيارات المشتركة التي تقوم بها طواقم وزارة السياحة والآثار وطواقم جهاز الدفاع المدني لمنشآت القطاع السياحي الفلسطيني".





وتباحث الجانبان في آليات حصول المؤسسات الفندقية على تراخيص السلامة العامة من قبل جهاز الدفاع المدني وسبل تطوير العلاقة الثنائية مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص لتشمل مجالات جديدة وتطوير انظمة الامن والسلامة في المنشآت السياحية لضمان درجات أعلى لأمن وسلامة زوار فلسطين ولمرتادي المؤسسات السياحية الفلسطينية.





وبدوره، فقد أكد مدير عام الدفاع المدني العبد إبراهيم على اهمية العلاقة الثنائية المهمة والمميزة ما بين جهاز الدفاع المدني الفلسطيني ووزارة السياحة والآثار، مؤكدا تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة، اليوم الأربعاء، مدير عام جهاز الدفاع المدني العبد إبراهيم خليل، يرافقه العميد معاوية ضراغمة ومحمد أبو فانوس خليفة تلاحمه، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.