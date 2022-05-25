اتحاد النقابات ومركز الإرشاد يوقعان اتفاقية عمل وتعاون

رام الله - دنيا الوطنوقع أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ورئيسة مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة خولة الأزرق، اليوم الأربعاء، اتفاقية عمل في مجال دعم النساء العاملات وتقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي.ووقعت الاتفاقية في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في مدينة البيرة.واتفق الجانبان على القيام بمجموعة من الأنشطة الهادفة إلى توفير بيئة عمل لائقة وآمنة للنساء العاملات، وبناء نظام شكاوى الكتروني، وإعداد الخطط الإعلامية وتنفيذ الحملات الإعلامية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والنشرات التوعوية والإرشادية، وتصميم البوسترات التوضيحية، وعقد لقاءات العمل اللازمة مع صناع القرار، ومتابعة التحديثات المتعلقة باللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور.كما اتفق الجانبان على إعداد اتفاقية موحدة للعمل اللائق تشترط توفر معايير السلامة والصحة المهنية، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وصولاً إلى حفظ كرامة المرأة العاملة على نحو تام، والعمل على أجندة الأنشطة المتعلقة بالتحالف الوطني "معا نحو بناء قانون عمل عصري يتوافق مع معايير العمل الدولية".