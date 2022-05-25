شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقاً للقرارات الدولية

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقاً للقرارات الدولية
مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أهمية الحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مع التأكيد والتمسك بتفويضها طبقا للقرار الدولي (302) المنشِئ للوكالة.

وأضاف مجدلاني: "كذلك نشدد على التفويض الذي يحدد بدقة واضحة الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتق (أونروا)، والتي تجمع بين البعدين الإنساني والسياسي واستدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار (194) القاضي بتأمين حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948". 

وذكر خلال لقائه مع مديرة شؤون (أونروا) دوروثي كلاوس، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة رام الله، أن (أونروا) هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، لذلك سندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ونرفض بشكل قاطع كل ما يمس استقلالها وحياديتها وتفويضها. 

وأوضح مجدلاني، أن الحديث عن إعادة تعريف اللاجئ يعتبر بمثابة محاولة لتقليص أعداد اللاجئين وارتباط ذلك بالموقف الأمريكي الذي طرحته في السابق إدارة ترامب. 

وأشار إلى أهمية الخدمات المقدمة إلى اللاجئين وكذلك التعاون وإلزام المجتمع الدولي بتحمل مسوؤلياته من أجل توفير التمويل اللازم والقيام بالمسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. 

ومن جانبه شددت كلاوس، على أهمية وضرورة المشاروات واللقاءات من أجل تجسيد التعاون لتوفير الخدمات اللاجئين.، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوكالة ومواجهة العجز المالي لتستطيع تقديم الخدمات في مناطق عملها. 

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