رئيسي: لا نرهن حياة شعبنا بالمفاوضات النووية

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة "ستسعى لحل المشاكل المعيشية، على الرغم من الحرب الدائرة في أوكرانيا".وأضاف رئيسي: "على الرغم من الظروف التي تحيط بنا، فإنّنا عازمون على المضي قدماً، ولا نرى في هذه الظروف أي عائق لتقدمنا".وأردف: "تهديدات الأعداء والعقوبات لا تعوقنا عن التقدم"، مشيراً إلى أنّ بلاده "لا ترهن حياة شعبها وتطورها بالمحادثات ولا بأي عامل"، بحسب قناة الميادين.وختم الرئيس الإيراني قائلاً: "إيران تتابع مسألة رفع العقوبات من جهة، وتعمل بجد على إحباطها".وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان من طهران، قبل أيام، إنّ "العقوبات على إيران منذ العام 2018 تركت أثراً سلبياً جداً في الاقتصاد الإيراني".وتوجهت دوهان إلى الدول التي تفرض العقوبات، من بينها الولايات المتحدة، وطالبتها "برفعها، لأنّها غير مبررة، وفق القوانين الدولية".