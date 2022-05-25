دولي

الفلبين تعلن فرديناند ماركوس الرئيس السابع عشر للبلاد

الفلبين تعلن فرديناند ماركوس الرئيس السابع عشر للبلاد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البرلمان الفلبيني، اليوم الأربعاء، فرديناند ماركوس الرئيس السابع عشر للبلاد بعد فوزه الساحق في انتخابات 9 مايو.

وقال رئيس مجلس النواب آلان فيلاسكو: "أعلن أن فرديناند روموالديز ماركوس جونيور هو الرئيس المنتخب حسب الأصول لجمهورية الفلبين"، بعد أن وافق المشرعون على تقرير يعلن فوزه، نقلا عن روسيا اليوم.

وحصل ماركوس، الذي سيتولى منصبه رسميا الشهر المقبل، على أكثر من 31.6 مليون صوت، أو 58.8 في المائة من إجمالي الأصوات، وفقا لإحصاء نهائي أصدره البرلمان.

واحتل منافسه الرئيسي ليني روبريدو المركز الثاني بما يزيد قليلا عن 15 مليون صوت.

وصادقت جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ رسميا على النتائج وأعلنت ماركوس رئيسا، وسيتم تنصيبه في 30 يونيو.

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