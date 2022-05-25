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الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت القوات الجزائرية بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 14 تاجر مخدرات منهم 3 من جنسية مغربية، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أيار/ مايو.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان يوم الأربعاء، إنها أحبطت محاولة إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 11 قنطارا و13 كلغ.

وأضافت أنه تم توقيف 42 تاجر مخدرات وضبط 164 كلغ من المخدرات خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى 260074 قرصا من الحبوب المخدرة، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

كما أوقف الجيش 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر البلاد، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليدتي الصنع وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى بكل من البليدة والبويرة.

من جهة أخرى أوقف الجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 120 شخصا وضبط 15 مركبة و88 مولدا كهربائيا و60 مطرقة ضغط إلى جانب كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 3 أشخاص وضبط 7 بنادق صيد و 38 قنطار من مادة التبغ في الوادي وبسكرة وباتنة وسطيف.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ14772 لترا بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 64 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 440 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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