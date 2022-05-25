عاجل

  • أكسيوس: إسرائيل قلقة من احتمال مقتل جنود روس بأسلحتها ما قد يدفع روسيا للإضرار بالمصالح الإسرائيلية بسوريا

عربي

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات بأن التجارة الخارجية غير النفطية، لامست خلال الربع الأول من العام الجاري 500 مليار درهم وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة.

وحسب المركز، فقد حققت التجارة الخارجية غير النفطية نسبة نمو بلغت 20.5% لتصل إلى 499.7 مليار درهم، مقابل 414.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2021، وبنمو بلغ 26.3% مقارنة بالقيمة المسجلة في عام 2019 والتي بلغت 395.8 مليار درهم.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 218.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 183.4 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 19.1%، ومقابل 176 مليار درهم للربع الأول من العام 2019 بنمو 24.1%، بحسب روسيا اليوم.

وبلغت قيمة إعادة التصدير خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 130.5 مليار درهم، مقابل 108.5 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2021 بنمو 20.3%، وحوالي 115.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019 بنمو 12.8%.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال فترة المقارنة إلى 88 مليار درهم، مقابل 75 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 17.4%، وحوالي 60.34 مليار درهم للربع الأول من عام 2019 بنمو 45.9%.

ونمت الواردات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21.7% إلى 281.2 مليار درهم، مقابل 231.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، وبنمو 28% عن الفترة المماثلة في العام 2019 والذي بلغت قيمة وارداته غير النفطية حوالي 219.8 مليار درهم.

أخبار ذات صلة

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جادو تبحث مع وفد برلماني بريطاني آخر المستجدات السياسية في فلسطين

جادو تبحث مع وفد برلماني بريطاني آخر المستجدات السياسية في فلسطين

اتحاد النقابات ومركز الإرشاد يوقعان اتفاقية عمل وتعاون

اتحاد النقابات ومركز الإرشاد يوقعان اتفاقية عمل وتعاون

الاحتلال يهدم منزلا في بيت صفافا بالقدس ويعتدي على أصحابه

الاحتلال يهدم منزلا في بيت صفافا بالقدس ويعتدي على أصحابه

&#34;فتح&#34; تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال مروان البرغوثي

"فتح" تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال مروان البرغوثي

الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل خالد سمحان من رام الله حتى يوم غد

الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل خالد سمحان من رام الله حتى يوم غد

خبير المطاعم فهد الأرش يطالب بتسجيل الأكلات الفلسطينية خوفا من سرقة أصولها

خبير المطاعم فهد الأرش يطالب بتسجيل الأكلات الفلسطينية خوفا من سرقة أصولها

السلام الآن: إعلان إسرائيل عن محميات طبيعية بالضفة هدفه الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

السلام الآن: إعلان إسرائيل عن محميات طبيعية بالضفة هدفه الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة

القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة

منوعات

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

عربي

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات