القناة الـ(13): توقعات بموافقة الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المتطرف "بن غفير" للأقصى الأحد





هذا وينوي المستوطنون المتطرفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد المقبل في تاريخ 29 أيار/ مايو، وسط تحذيرات من قبل المقاومة الفلسطينية بأن ذلك قد يؤدي لتصعيد خطير.

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الـ(13) الإسرائيلية: "من المتوقع أن توافق شرطة الاحتلال على طلب عضو الكنيست إيتمار بن غفير لاقتحام الأقصى الأحد المقبل".وأوضحت القناة، أن قرار الموافقة على اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى رهن تقييم الوضع، بعد التأكد أن زيارته لا تعرض سلامته أو سلامة المستوطنين للخطر.