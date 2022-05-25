دولي

الجيش الصيني يوجّه تحذيراً إلى أميركا بمناورات قرب تايوان

الجيش الصيني يوجّه تحذيراً إلى أميركا بمناورات قرب تايوان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ القوات المسلحة الصينية نظمت تدريبات عسكرية قرب جزيرة تايوان، مشيرةً إلى أنّ "هذه الإجراءات تمت كتحذير للولايات المتحدة".

وجاء في بيان الجيش الصيني: "نظمت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني منذ أيام دوريات مشتركة لضمان الاستعداد القتالي والتدريبات العسكرية في المجالين البحري والجوي حول جزيرة تايوان ".

وأضاف البيان أنّ "هذا تحذير جاد على خلفية الأنشطة الأخيرة بين الولايات المتحدة وتايوان"، بحسب قناة الميادين.

وأكد بيان الجيش الصيني أنّ "تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية، والجيش الصيني لديه كل الإمكانيات، وعازم على منع تدخل القوى الخارجية وأي محاولة من قبل القوات الانفصالية لتنظيم استقلال تايوان".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إنّ "تايوان تعد جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية"، مشيراً إلى أنّ بلاده "ستتخذ تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنّ قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو 95 أم سي"، وصينية من طراز "هون 6 بي"، قامت بدورية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

يتزامن ذلك مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين الماضي، عقب مباحثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنّ واشنطن مستعدة  للتدخل عسكرياً لحماية تايوان "في حالة الغزو".

وفي وقت سابق، أكّدت الولايات المتحدة أنّ سياستها بشأن تايوان لم تتغيّر، وذلك في إثر نشرها تحديثاً لـ"بطاقة تعريف" للجزيرة أثارت غضب بكين، بسبب خلوّها من العبارة الشهيرة التي تؤكّد فيها واشنطن بصورة لا لبس فيها أنّها "لا تدعم استقلال تايوان".

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