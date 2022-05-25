عاجل

  • أكسيوس: إسرائيل قلقة من احتمال مقتل جنود روس بأسلحتها ما قد يدفع روسيا للإضرار بالمصالح الإسرائيلية بسوريا

عربي

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
حذرت هيئة السوق المالية المستثمرين في السعودية من عمليات احتيال جديدة، حيث يقوم أشخاص بالادعاء بأنهم موظفون بهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

وحذرت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "من الانسياق والتعامل مع من يدعي أنه أحد موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات حماية لهم وتجنبا للاحتيال المالي".

وأشارت إلى أن "هيئة الأوراق المالية في الإمارات، لاحظت في الآونة الأخيرة، تواصل بعض الأشخاص مع المستثمرين في السعودية، مدعين أنهم موظفون لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، خلافا للواقع"، نقلا عن روسيا اليوم.

وشددت الهيئة في البيان، على أن التحذير يأتي لتجنب وقوع المستثمرين في المملكة ضحية لأي عمليات نصب أو احتيال.

أخبار ذات صلة

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

وزير الخارجية السعودي: أيدينا ممدودة إلى إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جادو تبحث مع وفد برلماني بريطاني آخر المستجدات السياسية في فلسطين

جادو تبحث مع وفد برلماني بريطاني آخر المستجدات السياسية في فلسطين

اتحاد النقابات ومركز الإرشاد يوقعان اتفاقية عمل وتعاون

اتحاد النقابات ومركز الإرشاد يوقعان اتفاقية عمل وتعاون

الاحتلال يهدم منزلا في بيت صفافا بالقدس ويعتدي على أصحابه

الاحتلال يهدم منزلا في بيت صفافا بالقدس ويعتدي على أصحابه

&#34;فتح&#34; تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال مروان البرغوثي

"فتح" تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال مروان البرغوثي

الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل خالد سمحان من رام الله حتى يوم غد

الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل خالد سمحان من رام الله حتى يوم غد

خبير المطاعم فهد الأرش يطالب بتسجيل الأكلات الفلسطينية خوفا من سرقة أصولها

خبير المطاعم فهد الأرش يطالب بتسجيل الأكلات الفلسطينية خوفا من سرقة أصولها

السلام الآن: إعلان إسرائيل عن محميات طبيعية بالضفة هدفه الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

السلام الآن: إعلان إسرائيل عن محميات طبيعية بالضفة هدفه الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة

القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة

منوعات

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

عربي

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات