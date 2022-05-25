شؤون فلسطينية

"فتح" تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال مروان البرغوثي

"فتح" تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال مروان البرغوثي
"فتح" تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال القائد الوطني مروان البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الذكرى الـ20 لاعتقال الأسير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي.

وحضر إحياء الذكرى في مدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، وحسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والفعاليات الوطنية والمجتمعية.

ونقل زكي تحيات الرئيس وتقديره واحترامه لمروان البرغوثي، مثمنا الدور التاريخي المميز له في النضال الوطني منذ نعومة أظافره، مرورا بدوره في تأسيس الشبيبة الفتحاوية، ومشاركته الفاعلة في الانتفاضتين "الحجارة والأقصى" إلى أن اعتقل قبل 20 عاما.

من ناحيته، قال أبو يوسف إن مروان البرغوثي تقدم الصفوف من البدايات، وكان مثالا للعطاء في النضال الوطني، وفي مقدمة صفوف الشبيبة الفتحاوية، وإنه قبل اعتقاله تعرض للعديد من محاولات الاغتيال والاعتقال.

وأشار إلى أنه كان دائما يدعو إلى الوحدة الوطنية، وأبرز دعواته كانت من خلال وثيقة الوفاق الوطني للأسرى، التي طالما كانت حاضرة على طاولة جهود المصالحة الوطنية، والتي دعت للتوحد في مواجهة الاحتلال.

من جهته، قال أبو بكر إنه بالرغم من الاعتقالات السابقة للبرغوثي والتي وصلت لـ7 سنوات، إلا أنه أبى إلا أن يكون أول المشاركين في المقاومة خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، مضيفا "اليوم وبعد 20 عاما من الاعتقال يمثل أيقونة من الصبر والتحدي والصمود، وتعدى ذلك من خلال رسالة سامية يؤديها داخل سجون الاحتلال التي حولها فعليا لجامعات فتحت الأفق لأسرى فلسطين لإتمام مسيرتهم العلمية إلى جانب نضالهم في الأسر".

بدوره، قال فارس، إن مروان البرغوثي يمثل رمزا من رموز النضال الوطني الفلسطيني، وإن إحياء ذكرى اعتقاله الـ20 تعد تمجيدا لهذا القائد الوطني، ووقوفا على المعاني التي يمثلها بعطائه الوطني وصموده في سجون الاحتلال ورفاقه الأسرى، مؤكدا أن قضية الأسرى يجب أن تكون عنوانا رئيسيا من عناوين القضية الفلسطينية، وأن تحريرهم يجب أن يكون على رأس الأولويات.

وألقت فدوى البرغوثي زوجة مروان كلمة على لسانه أبرق فيها تحية إجلال وإكبار لشهداء شعبنا، وإلى الأسرى رفاق القيد والزنزانة، والجرحى والمصابين، وأكد الإصرار على مواصلة النضال والكفاح والصمود من أجل نيل الحرية والعودة والاستقلال.

أخبار ذات صلة

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقاً للقرارات الدولية

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقاً للقرارات الدولية

الاحتلال يهدم منزلا في بيت صفافا بالقدس ويعتدي على أصحابه

الاحتلال يهدم منزلا في بيت صفافا بالقدس ويعتدي على أصحابه

القناة الـ(13): توقعات بموافقة الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المتطرف &#34;بن غفير&#34; للأقصى الأحد

القناة الـ(13): توقعات بموافقة الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المتطرف "بن غفير" للأقصى الأحد

الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل خالد سمحان من رام الله حتى يوم غد

الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل خالد سمحان من رام الله حتى يوم غد

خبير المطاعم فهد الأرش يطالب بتسجيل الأكلات الفلسطينية خوفا من سرقة أصولها

خبير المطاعم فهد الأرش يطالب بتسجيل الأكلات الفلسطينية خوفا من سرقة أصولها

السلام الآن: إعلان إسرائيل عن محميات طبيعية بالضفة هدفه الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

السلام الآن: إعلان إسرائيل عن محميات طبيعية بالضفة هدفه الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة

القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن إلغاء المنتخب الأرجنتيني مباراته مع دولة الاحتلال

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن إلغاء المنتخب الأرجنتيني مباراته مع دولة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلا في بيت صفافا بالقدس ويعتدي على أصحابه

الاحتلال يهدم منزلا في بيت صفافا بالقدس ويعتدي على أصحابه

&#34;فتح&#34; تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال مروان البرغوثي

"فتح" تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال مروان البرغوثي

الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل خالد سمحان من رام الله حتى يوم غد

الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل خالد سمحان من رام الله حتى يوم غد

خبير المطاعم فهد الأرش يطالب بتسجيل الأكلات الفلسطينية خوفا من سرقة أصولها

خبير المطاعم فهد الأرش يطالب بتسجيل الأكلات الفلسطينية خوفا من سرقة أصولها

السلام الآن: إعلان إسرائيل عن محميات طبيعية بالضفة هدفه الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

السلام الآن: إعلان إسرائيل عن محميات طبيعية بالضفة هدفه الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة

القواسمي: قتل الطفل غيث لا يقل بشاعة وإجراما عن قتل أبو عاقلة

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن إلغاء المنتخب الأرجنتيني مباراته مع دولة الاحتلال

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن إلغاء المنتخب الأرجنتيني مباراته مع دولة الاحتلال

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى شهيد نابلس الفتى غيث يامين

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى شهيد نابلس الفتى غيث يامين

منوعات

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

عربي

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

الجزائر.. حجز أكثر من 11 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل أعلى رقم في تاريخها

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

وزير تونسي: الاتهامات بالتطبيع هي مزايدات

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات

السعودية تحذر مواطنيها من عمليات احتيال جديدة مصدرها الإمارات