الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل خالد سمحان من رام الله حتى يوم غد

رام الله - دنيا الوطنأجلت محكمة "عوفر" العسكرية اليوم الأربعاء، محاكمة الطفل الجريح خالد لطفي سمحان (14 عاما) من قرية رأس كركر غرب رام الله، حتى يوم غد الخميس.وبدوره، قال لطفي سمحان والد الطفل، إن "محكمة الاحتلال أجلت محاكمة نجله بناء على طلب من الشرطة الإسرائيلية بدعوى استكمال اجراءات التحقيق بحقه".ولفت سمحان، إلى أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارا ظهر اليوم يقضي بالإفراج عن خالد، بشرط الحبس المنزلي لمدة 30 يوما، ودفع غرامة مالية بـ4 آلاف شيقل، إلا أن شرطة الاحتلال استأنفت على القرار.وأشار إلى أن نجله اعتقل أول أمس الاثنين، بعد إطلاق النار عليه قرب مدخل القرية، وأصابته بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ومن ثم اعتقاله.وأضاف سمحان: "نقل خالد عند اعتقاله إلى مستشفى "تل هاشومير" داخل أراضي 48، وخلال ساعات مساء ذلك اليوم اقتادته شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى التحقيق رغم إصابته".ونوه إلى، أن نجله اقتيد إلى المحكمة مكبلا، فيما بدت عليه علامات التعب والإرهاق، نتيجة الإصابة والاعتداء الذي تعرض له من قبل محققي شرطة الاحتلال، إضافة إلى اعتداء جنود الاحتلال عليه بأعقاب البنادق عند اعتقاله.وذكر سمحان، أن خالد بحاجة إلى متابعة طبية عاجلة من أجل استكمال علاجه.