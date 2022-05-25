دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن إلغاء المنتخب الأرجنتيني مباراته مع دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إلغاء منتخب الأرجنتين مباراته مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، وذلك بعد أن أرسل نادي الخضر الفلسطيني رسالة للمنتخب الأرجنتيني يطالبه بمقاطعة المباراة التي ستجري مع منتخب دولة الإحتلال الإسرائيلية التي قتلت اللاعب محمد غنيم عضو نادي الخضر الفلسطيني.وأشارتدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن رسالة نادي الخضر الفلسطيني وزعت بشكل كثيف على وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وبدعم من حركات المقاطعة، تم إنسحاب المنتخب الأرجنتيني من المباراة.واعتبرت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مقاطعة المباراة من قبل المنتخب الأرجنتيني شكلت صفعة قوية لمنتخب دولة الإحتلال الإسرائيلية التي تمارس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، والتي تحاول تلميع صورتها الإجرامية من خلال الرياضة، الثقافة، الإعلام.ودعت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع الأندية الرياضية العربية والأجنبية إلى مقاطعة الألعاب الرياضية المشتركة مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، وأن تبادر الجاليات الفلسطينية والعربية بالتوجه إلى الأندية الرياضية العالمية وإقناعهم بضرورة مقاطعة المباريات مع دولة الإحتلال العنصرية.