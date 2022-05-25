شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى شهيد نابلس الفتى غيث يامين

الجبهة العربية الفلسطينية تنعى شهيد نابلس الفتى غيث يامين
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الشهيد الفتى غيث رفيق يامين ( 16 عاماً ) الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قبر يوسف شرق نابلس".

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، إن "جريمة الشهيد الفتى غيث يامين هي جزء من مسلسل الاجرام المتواصل والاعدام اليومي بحق شعبنا ومدننا وقرانا، مستهجنة إمعان الاحتلال في استهداف أطفال شعبنا، "مؤكدة أن دماء الشهداء والجرائم المتواصلة للاحتلال لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله حتى تحقيق كامل اهدافه الوطنية وأن جرائمه المتواصلة تستوجب المحاسبة.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى "الخروج من حالة الصمت وازدواجية المعايير التي ينتهجها تجاه انتهاكات الاحتلال وإدانة ممارساته التي فاقت كل الحدود، وعدم تكريس الاحتلال دولة فوق القانون، مؤكدة أن هذا الصمت وهذه السياسية الدولية تعتبر وصمة عار على جبين الانسانية وحضارة حقوق الانسان التي يتغنى بها دون أن يتخذ اي موقف رادع تجاه الاحتلال الذي يواصل ارتكاب جرائمه على مدى العقود الماضية".

وتوجهت الجبهة بخالص العزاء لذوي الشهيد ولأصدقائه ومحبيه ولأهلنا في مدينة نابلس وعموم شعبنا الفلسطيني مؤكدة ان دماء الشهيد الفتى غيث يامين ودماء شهداء شعبنا لن تزيدنا الا اصرارا على انهاء الاحتلال وكنسه، مهيبة بجماهير شعبنا الى تصعيد المواجهة الشعبية مع الاحتلال في كل مناطق التماس ودفعه الى الادراك بان لا امن ولا سلام ولا استقرار ما لم ينعم بهما شعبنا أولا.

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