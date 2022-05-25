"التشريعي" بغزة يقر قانونين بشأن تنظيم اختصاصات المجلس وضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات





حيث أكد المكتب الإعلامي للمجلس أن القانون يهدف إلى تنظيم

بعض أعمال واختصاصات المجلس التشريعي المنسجمة مع القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي والقوانين والقرارات التشريعية ذات الصلة، والتي ستسهم في تعزيز سيادة المجلس لأداء واجباته في المجالات التشريعية

والرقابية بما يخدم الصالح العام.



كما أقر المجلس التشريعي بغزة بالقراءة الأولى مشروع قانون معدل لقانون حق العودة رقم (1) لسنة 2008، والذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني يضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات، بما يحقق مصلحة اللاجئين، وبما لا يتعارض ولا يخل بدور ومهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالقيام بمهامها المنوطة بها بموجب الاتفاقيات والتشريعات الدولية.



رام الله - دنيا الوطنأقر المجلس التشريعي بغزة بالقراءة الثانية ، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيم اختصاصات المجلس التشريعي.