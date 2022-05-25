"الهيئة الوطنية" تندد قيام الاحتلال بتهديد نشطاء فلسطيني الداخل



وشددت الهيئة، على اسنادها لجماهير شعبنا بالداخل بكفاحها الشعبي ضد مصادرة الأراضي والتميز العنصري وتثمن كفاح شعبنا لإفشال مؤامرة الاحتلال ضد المسجد الأقصى.



وأكدت الهيئة أن التحريض علي الجماهير العربية خاصة بعد رفع العلم الفلسطيني في جامعة تل أبيب والدعوة للحشد والرباط بالمسجد الأقصى، ورفع قضايا ضد ممارسات الاحتلال أمام المحاكم الدولية بوصفها تشكل شكلا من أشكال التميز العنصري.وثمنت، موقف الجماهير العربية الفلسطينية بالداخل فإنها، كما وأدانت ممارسات الاحتلال وتحريضها علي الجماهير العربية بالداخل.