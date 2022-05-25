عاجل

  • قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على عائلة جودة خلال هدم منزلها في بلدة بيت صفافا جنوب غرب القدس المحتلة

شؤون فلسطينية

"الهيئة الوطنية" تندد قيام الاحتلال بتهديد نشطاء فلسطيني الداخل

"الهيئة الوطنية" تندد قيام الاحتلال بتهديد نشطاء فلسطيني الداخل
نشطاء
رام الله - دنيا الوطن
نددت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل، اليوم الأربعاء، بقيام الاحتلال بتهديد نشطاء فلسطيني الداخل.

وأكدت الهيئة أن التحريض علي الجماهير العربية خاصة بعد رفع العلم الفلسطيني في جامعة تل أبيب والدعوة للحشد والرباط بالمسجد الأقصى، ورفع قضايا ضد ممارسات الاحتلال أمام المحاكم الدولية بوصفها تشكل شكلا من أشكال التميز العنصري. 

وثمنت، موقف الجماهير العربية الفلسطينية بالداخل فإنها، كما وأدانت ممارسات الاحتلال وتحريضها علي الجماهير العربية بالداخل.

وشددت الهيئة، على اسنادها لجماهير شعبنا بالداخل بكفاحها الشعبي ضد مصادرة الأراضي والتميز العنصري وتثمن كفاح شعبنا لإفشال مؤامرة الاحتلال ضد المسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

غنيم: نسعى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع المياه وتعزيز الدعم الدولي

غنيم: نسعى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع المياه وتعزيز الدعم الدولي

&#34;التشريعي&#34; بغزة يقر قانونين بشأن تنظيم اختصاصات المجلس وضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات

"التشريعي" بغزة يقر قانونين بشأن تنظيم اختصاصات المجلس وضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات

الاحتلال يشترط أن تكون احتمالية تعرض الأسير العواودة للوفاة كبيرة لنقله إلى المستشفى

الاحتلال يشترط أن تكون احتمالية تعرض الأسير العواودة للوفاة كبيرة لنقله إلى المستشفى

هيئة شؤون الأسرى تصدر دراسة عن اعتقال جثامين الشهداء

هيئة شؤون الأسرى تصدر دراسة عن اعتقال جثامين الشهداء

سلطة الأراضي بغزة توضح بالتفاصيل التعديات على الأراضي الحكومية

سلطة الأراضي بغزة توضح بالتفاصيل التعديات على الأراضي الحكومية

نابلس: إصابة شاب برصاص الاحتلال وستة بالاختناق في مواجهات حوارة

نابلس: إصابة شاب برصاص الاحتلال وستة بالاختناق في مواجهات حوارة

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاك حرمة المساجد بالضفة الغربية

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاك حرمة المساجد بالضفة الغربية

وزير الخارجية التركي يزور المسجد الأقصى المبارك

وزير الخارجية التركي يزور المسجد الأقصى المبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التشريعي&#34; بغزة يقر قانونين بشأن تنظيم اختصاصات المجلس وضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات

"التشريعي" بغزة يقر قانونين بشأن تنظيم اختصاصات المجلس وضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات

الاحتلال يشترط أن تكون احتمالية تعرض الأسير العواودة للوفاة كبيرة لنقله إلى المستشفى

الاحتلال يشترط أن تكون احتمالية تعرض الأسير العواودة للوفاة كبيرة لنقله إلى المستشفى

هيئة شؤون الأسرى تصدر دراسة عن اعتقال جثامين الشهداء

هيئة شؤون الأسرى تصدر دراسة عن اعتقال جثامين الشهداء

سلطة الأراضي بغزة توضح بالتفاصيل التعديات على الأراضي الحكومية

سلطة الأراضي بغزة توضح بالتفاصيل التعديات على الأراضي الحكومية

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاك حرمة المساجد بالضفة الغربية

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاك حرمة المساجد بالضفة الغربية

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويستدعي ستة آخرين للتحقيق

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويستدعي ستة آخرين للتحقيق

دائرة شؤون اللاجئين تبحث مع وفد (جايكا) دعم مشاريع تنموية بالمخيمات الفلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين تبحث مع وفد (جايكا) دعم مشاريع تنموية بالمخيمات الفلسطينية

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقا للقرار الدولي 302

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقا للقرار الدولي 302

منوعات

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

عربي

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين