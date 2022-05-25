عاجل

  • قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على عائلة جودة خلال هدم منزلها في بلدة بيت صفافا جنوب غرب القدس المحتلة

شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي بغزة توضح بالتفاصيل التعديات على الأراضي الحكومية

سلطة الأراضي بغزة توضح بالتفاصيل التعديات على الأراضي الحكومية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت سلطة الأراضي بالتعاون مع حركة حماس، اليوم الأربعاء، لقاءً جماهيريًا جمع رئيس سلطة الأراضي عماد الباز مع المخاتير والوجهاء والشخصيات الاعتبارية في محافظة شمال غزة.

وأعلن المستشار الباز عن تسهيلات لمن هدم بيته جراء العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة من سكان العشوائيات المقامة على أراض حكومية، وذلك ضمن التخفيف عن المواطنين.

وقال الباز: " نحن منفتحين على كل الحلول ونطلب من المواطنين التعاون لتطبيق هذه الحلول " مضيفا: "سلطة الأراضي وجدت لتقدم خدمات للمواطنين وهي تسعى بما
تستطيع إلى تسهيل المعاملات عل المواطن وتحسين الخدمة المقدمة له باستمرار".

وتطرق الباز إلى تسهيلات تم اعتمادها بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسوية العشوائيات حيث يستفيد المواطن من خصم إجمالي ٤٠ بالمائة وعليه أن يدفع ٢٠ بالمائة من ثمن الأرض كدفعة أولى على أن يسدد الباقي خلال ١٠ سنوات آخذين
في الاعتبار أن يكون التثمين للأرض معقولًا.

ونوه رئيس سلطة الأراضي أن "من يدفع ثمن الأرض نقدا يحصل على ٢٠ بالمائة، إضافية على التخفيض بمعنى أنه يحصل على تخفيض نسبته 60 بالمائة من ثمنها ويدفع فقط 40 المائة".

وبين الباز أن "قطاع غزة به ٢٨ عشوائية فيها الآلاف من الأسر من بينها ١٢ عشوائية في شمال قطاع غزة وأغلب هذه العشوائيات غير مخططة من البلديات".

وبالإشارة إلى حالات الشؤون الاجتماعية أكد الباز أن "سلطة الأراضي لم تطرق باب أي واحد منهم كما أنها لم تراجع أحدًا من سكان هذه العشوائيات إلا في حال القيام بالبناء."

وأشار الباز إلى أن "قوة سلطة الأراضي مرت في السابق بحالات مد وجزر بين قوة وضعف تسببت في وقوع تعديات على أراض حكومية بآلاف الدونمات، موضحًا أن الأنظمة والقوانين المعمول بها قديمة وغير صالحة لواقع الحال فحتى اللحظة لا يوجد قانون جامع وشامل لسلطة الأراضي".

وبين رئيس سلطة الأراضي أن "بعض المتعدين على الأرض الحكومية يقيم قواعدًا وعمدانًا وسطحًا أولًا وسطحًا ثانيًا ثم يرفض تسديد ثمن الأرض، منوهًا أن هناك تعديات زراعية أيضًا على مساحات واسعة منها ٤٠ دونم أو أكثر أو أقل لمتعدٍ واحد يزرع الأرض ويستفيد منها ثم يرفض أن يدفع إيجار بسيط".

وتحدث عن توزيع ٤٠٠ دونم زراعي في قرية أم النصر إيجار الدونم سنويا ٥٠ دولار بحيث يستأجر المواطن الواحد دونمين مشيرًا إلى أن هناك مستأجرين باعوا أراضٍ حكومية لآخرين وليس لديهم الحق في أكثر من الزراعة مقابل الإيجار السنوى.

وأوضح رئيس سلطة الأراضي أن "هناك متعدين يُأجرون أراض حكومية لآخرين مقابل ٥٠٠ دينار بينما يرفضون دفع ٢٠٠ دولار إيجار سنوي".

من جانبه قال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي بغزة: "المشكلة التي نعالجها اليوم لها امتداد تاريخي بعضها منذ الاحتلال البريطاني، وهناك ظروف استثنائية يمر بها شعبنا الفلسطيني بسبب اللجوء والاحتلال فسكنوا المخيمات
واضطروا للتوسع لضيق مكان السكن، ولفلاحة الأرض لتوفير لقمة العيش" .

وأكد على أنه: "لا بد من الموازنة بين الحق العام واجب التنفيذ وبين الظرف الخاص بسبب الظروف الصعبة وأن نميز ونوازن بين من هدم بيته جراء العدوان وبين من يريد توفير مأوى لأسرته".

في حين طالب المصري الوجهاء والمخاتير الجهات المختصة بإعادة النظر في تثمين الأراضي وتسهيل آلية التقسيط، وإقامة مدارس للمنطقة الشرقية و الغربية ومرافق عامة لخدمة ومساحات خضراء.









أخبار ذات صلة

غنيم: نسعى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع المياه وتعزيز الدعم الدولي

غنيم: نسعى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع المياه وتعزيز الدعم الدولي

&#34;التشريعي&#34; بغزة يقر قانونين بشأن تنظيم اختصاصات المجلس وضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات

"التشريعي" بغزة يقر قانونين بشأن تنظيم اختصاصات المجلس وضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات

الاحتلال يشترط أن تكون احتمالية تعرض الأسير العواودة للوفاة كبيرة لنقله إلى المستشفى

الاحتلال يشترط أن تكون احتمالية تعرض الأسير العواودة للوفاة كبيرة لنقله إلى المستشفى

هيئة شؤون الأسرى تصدر دراسة عن اعتقال جثامين الشهداء

هيئة شؤون الأسرى تصدر دراسة عن اعتقال جثامين الشهداء

&#34;الهيئة الوطنية&#34; تندد قيام الاحتلال بتهديد نشطاء فلسطيني الداخل

"الهيئة الوطنية" تندد قيام الاحتلال بتهديد نشطاء فلسطيني الداخل

نابلس: إصابة شاب برصاص الاحتلال وستة بالاختناق في مواجهات حوارة

نابلس: إصابة شاب برصاص الاحتلال وستة بالاختناق في مواجهات حوارة

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاك حرمة المساجد بالضفة الغربية

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاك حرمة المساجد بالضفة الغربية

وزير الخارجية التركي يزور المسجد الأقصى المبارك

وزير الخارجية التركي يزور المسجد الأقصى المبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التشريعي&#34; بغزة يقر قانونين بشأن تنظيم اختصاصات المجلس وضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات

"التشريعي" بغزة يقر قانونين بشأن تنظيم اختصاصات المجلس وضبط عمل اللجان الشعبية في المخيمات

الاحتلال يشترط أن تكون احتمالية تعرض الأسير العواودة للوفاة كبيرة لنقله إلى المستشفى

الاحتلال يشترط أن تكون احتمالية تعرض الأسير العواودة للوفاة كبيرة لنقله إلى المستشفى

هيئة شؤون الأسرى تصدر دراسة عن اعتقال جثامين الشهداء

هيئة شؤون الأسرى تصدر دراسة عن اعتقال جثامين الشهداء

سلطة الأراضي بغزة توضح بالتفاصيل التعديات على الأراضي الحكومية

سلطة الأراضي بغزة توضح بالتفاصيل التعديات على الأراضي الحكومية

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاك حرمة المساجد بالضفة الغربية

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاك حرمة المساجد بالضفة الغربية

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويستدعي ستة آخرين للتحقيق

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويستدعي ستة آخرين للتحقيق

دائرة شؤون اللاجئين تبحث مع وفد (جايكا) دعم مشاريع تنموية بالمخيمات الفلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين تبحث مع وفد (جايكا) دعم مشاريع تنموية بالمخيمات الفلسطينية

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقا للقرار الدولي 302

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقا للقرار الدولي 302

منوعات

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

السعودية نصرة الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

عربي

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين