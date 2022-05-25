نابلس: إصابة شاب برصاص الاحتلال وستة بالاختناق في مواجهات حوارة









ووفق مصادر محلية، فإن مجموعة مستوطنين اقتحمت بلدة حوارة ورفعت الأعلام الإسرائيلية وإن المواطنين تصدوا لهم.

وأشارت إلى أن البلدة تشهد مواجهات شبه يومية عقب استهداف المستوطنين علم فلسطين وإزالته في كل مرة يرفعه الشبان على الأعمدة.

فيما أصيب ستة مواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.ووفق مصادر محلية، فإن مجموعة مستوطنين اقتحمت بلدة حوارة ورفعت الأعلام الإسرائيلية وإن المواطنين تصدوا لهم.

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بإصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة حوارة جنوب نابلس.وبدوره، قال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل إن شابا أصيب بشظايا رصاص الاحتلال في منطقة الكوع خلال مواجهات وسط حوارة.