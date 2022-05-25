الاحتلال ومستوطنوه يواصلون انتهاك حرمة المساجد بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنيواصل المستوطنون وقوات الاحتلال انتهاك حرمة المساجد في الضفة الغربية، واستهدفوا اثنين منهم بالتخريب والتدمير في أقل من 24 ساعة.فقد حطم مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، نوافذ مسجد الرباط في بلدة عوريف جنوب نابلس.وهاجم المستوطنون عوريف وحطموا نوافذ المسجد، إضافة إلى نوافذ جرافة تعود للمواطن عصام الصفدي، وهاجموا المنازل المجاورة في المنطقة الشرقية من البلدة.وشهد المسجد أكثر من محاولة اعتداء في السابق في ظل تعرض بلدة عوريف لهجمات متواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين على مدار العام.وغالبا ما تستهدف عصابة ما تعرف بـ "تدفيع الثمن" تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة إسلامية ومسيحية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.وتضم "تدفيع الثمن" نشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين يهاجمون منذ سنوات أهدافاً فلسطينية ويعتدون على الأهالي.وجاء الاعتداء على مسجد الرباط، بعد أن هدمت جرافات الاحتلال صباح أمس الثلاثاء مسجد الصمود في التجمع السكني عرب الرماضين في منطقة قلقيلية والواقع خلف جدار الفصل العنصري، وذلك بذريعة عدم الترخيص.وأصدرت سلطات الاحتلال قبل فترة إخطارا بإزالة المسجد، بحجة عدم الترخيص، حيث أمهلت القائمين عليه بإزالته خلال أيام وإلا ستقوم بهدمه.وأقيم مسجد الصمود بمساحة 400 متر، ومكون من طابقين، وتم الانتهاء من السقف الأخير.