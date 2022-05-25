وزير الخارجية التركي يزور المسجد الأقصى المبارك

رام الله - دنيا الوطنزار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بعد أن حل ضيفا على دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.ووفق مصادر محلية، فإن الوزير أوغلو زار الأقصى المبارك وتجول في باحاته، برفقة وفدٍ من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، دون أية مرافقة إسرائيلية رغم احتجاجات حكومة نفتالي بينيت.وتأتي زيارة الوزير التركي إلى المسجد الأقصى في ظل دعواتٍ وتهديدات للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات واسعة في ما يسمى "يوم توحيد القدس" وهو يوم احتلال المدينة، ووسط دعوات مقدسية للاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى بدءا من يوم الجمعة المقبل 27 أيار/ مايو الحالي ردا على دعوات المستوطنين.وكان الوزير التركي أنهى زيارته أمس الى رام الله، والتي التقى خلالها الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، كما ترأس اجتماعا للجنة الوزارية التركية - الفلسطينية المشتركة.وذكر خلال زيارته أن الأحداث في المسجد الأقصى تؤلم جميع المسلمين، متمنيا الرحمة من الله لجميع الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد الأقصى.