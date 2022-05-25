حماس: على حكومة الاحتلال أن تفهم رسائل المقاومة الفلسطينية جيداً

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أن "على حكومة الاحتلال أن تفهم رسائل المقاومة الفلسطينية جيداً، بعيدا عن عقلية الإرهاب والتطرف التي جبلت عليها".وقال الناطق باسم الحركة حماس فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "سماح قيادة الاحتلال للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك والمساس بقدسيته فيما تسمى بمسيرات الأعلام في 29 من الشهر الجاري، تجاوز للخطوط الحمراء، سيجعلها تتحمل الأثمان الباهظة لسلوكياتها العنصرية المتطرفة".وحذرت حماس حكومة الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء، و"التي من شأنها إشعال الساحة وتفجير الأوضاع، داعية الوسطاء وصناع القرار في المنطقة إلى الضغط على حكومة الاحتلال وكبح جماحها وسحب صواعق التفجير، و"نؤكد أن أي تطورات في المشهد مرتبطة بسلوكه في الميدان".وشددت الحركة على أن "الشعب الفلسطيني في كل ساحات الوطن مستمر في مواجهة كل مخططات الاحتلال وبكل قوة، والمقاومة لن تتخلى عن واجبها في حماية شعبنا ومقدساته، وجاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات".