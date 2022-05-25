بشار المصري يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن اتفاقية إعادة إعمار المصانع المُدمرة





وفيما يتعلق بإمكانية حدوث تصعيد في القطاع يمكن أن يؤثر على عملية إعادة إعمار المصانع المدمرة، أكد المصري أن "التصعيد يمكن أن يحدث في أي وقت، ولكن يجب أنا نواصل العمل في بناء بلدنا".













خاص دنيا الوطنبحضور رئيس مجلس إدارة شركة "باديكو"، بشار المصري، تم توقيع اتفاقية لبناء المنشآت التي دُمرت في مدينة غزة الصناعية خلال العدوان الأخير عام 2021.وقال المصري، في تصريح لـ "دنيا الوطن: إن "أهمية الاتفاقية تكمن في خلق فرص عمل، حيث نعيد بناء المنشآت التي تضررت وإن شاء لله ستعود المصانع لعملها، وأصحاب المصانع سيعودون لأعمالهم".وفي تعليقه على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، فرض ضرائب على بعض السلع الموردة من الضفة الغربية، قال المصري: "نحن وطن واحد وإذا ذهبنا بهذا الاتجاه أن يكون الوضع وكأننا دولتان بالتالي نكون قد كرسنا ما يريده الاحتلال".