عاجل

  • إصابة 11 مواطنًا في مواجهات مع المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس

  • حماس: سماح سلطات الاحتلال باقتحام الأقصى فيما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" تجاوز للخطوط الحمراء من شأنه تفجير الأوضاع

شؤون فلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين تبحث مع وفد (جايكا) دعم مشاريع تنموية بالمخيمات الفلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين تبحث مع وفد (جايكا) دعم مشاريع تنموية بالمخيمات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" أولويات المشاريع التنموية في المخيمات الفلسطينية.

وأشاد أبو هولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع الوفد الياباني برئاسة نائب الممثل العام لمكتب جايكا، ميتسوتاكو هوشي، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، بالدعم الياباني على كافة المستويات لمواجهة التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخاصة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين حققت تقدماً كبيراً في التعاون المشترك مع "جايكا" لدعم خطط وبرامج المخيمات التنموية من خلال مشروع تحسين المخيمات، لافتاً إلى أن جايكا قدمت 9.5 مليون دولار لتنفيذ مشاريع ذات أولوية في مخيمات عسكر القديم وعقبة جبر والجلزون التي استهدفها مشروع تحسين المخيمات (المرحلة الأولى) استناداً لدليل المشاريع المنجز من المشروع.

وتطرق أبو هولي إلى التقدم الموجود على صعيد المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات في المحافظات الشمالية الذي يجري تنفيذه في 12 مخيماً على مدار أربع سنوات، بدأت في العام 2022 في مخيمات عين السلطان ونور شمس والفوار.

وأعرب عن أمله بنقل وكالة "جايكا" تجربة مشروع تحسين المخيمات الى مخيمات المحافظات الجنوبية ومخيمات الشتات وخاصة في لبنان بعد نجاحها في مخيمات المحافظات الشمالية.

وشكر أبو هولي الحكومة اليابانية وجايكا والشعب الياباني لدعمهم الدائم والمستمر لموازنة دولة فلسطين ولوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحرصها على دعم الاقتصاد الفلسطيني مثمنا في الوقت ذاته مواقفها السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية. 

من جهته تحدث كواشيما عن النتائج الأولوية لبعثة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الى فلسطين والقادم من طوكيو، معرباً عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى من مشروع تحسين المخيمات، وطموحه بنجاح المرحلة الثانية بدون عوائق بعد تقييم العمل والأخذ بالملاحظات.

وأشاد بفريق دائرة شؤون اللاجئين في المحافظات الشمالية (فريق النظير للمشروع) في تعاونهم مع الفريق الياباني في إنجاح المشروع، لافتاً الى ان الجهود تبذل لإنجاح المرحلة الثانية من المشروع وفق الخطط المعمول بها.

وأضاف كواشيما، إن جايكا موّلت مشاريع تنموية لمخيمات المحافظات الشمالية بقيمة 9.5 مليون دولار معرباً عن تشجيع "جايكا" لمبادرات شبابية وتحويلها الى مشاريع وجلب برامج تمويلية لها.

وسلم "كواشيما"، أبو هولي دليل التخطيط والتنفيذ "المنجز" لمشاريع تحسين مخيمات المرحلة الأولى (عقبة جبر، الجلزون، عسكر القديم).




أخبار ذات صلة

بشار المصري يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن اتفاقية إعادة إعمار المصانع المُدمرة

بشار المصري يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن اتفاقية إعادة إعمار المصانع المُدمرة

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقا للقرار الدولي 302

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقا للقرار الدولي 302

&#34;حماية&#34; يدين جريمة قتل الطفل غيث يامين

"حماية" يدين جريمة قتل الطفل غيث يامين

&#34;الخارجية&#34;: العنف الذي تجسده جريمة الاستيطان يجر ساحة الصراع نحو الانفجار

"الخارجية": العنف الذي تجسده جريمة الاستيطان يجر ساحة الصراع نحو الانفجار

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد بالاشتراك

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد بالاشتراك

&#34;الخارجية&#34;: سفارتنا في تونس تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين

"الخارجية": سفارتنا في تونس تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين

جماهير غفيرة في نابلس تشارك بموكب تشييع الشهيد غيث يامين

جماهير غفيرة في نابلس تشارك بموكب تشييع الشهيد غيث يامين

شاهد: توقيع اتفاقية بناء المنشآت المدمرة في مدينة غزة الصناعية

شاهد: توقيع اتفاقية بناء المنشآت المدمرة في مدينة غزة الصناعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين تبحث مع وفد (جايكا) دعم مشاريع تنموية بالمخيمات الفلسطينية

دائرة شؤون اللاجئين تبحث مع وفد (جايكا) دعم مشاريع تنموية بالمخيمات الفلسطينية

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقا للقرار الدولي 302

مجدلاني يلتقي مديرة شؤون (أونروا) ويؤكد التمسك بتفويضها طبقا للقرار الدولي 302

&#34;حماية&#34; يدين جريمة قتل الطفل غيث يامين

"حماية" يدين جريمة قتل الطفل غيث يامين

&#34;الخارجية&#34;: العنف الذي تجسده جريمة الاستيطان يجر ساحة الصراع نحو الانفجار

"الخارجية": العنف الذي تجسده جريمة الاستيطان يجر ساحة الصراع نحو الانفجار

جماهير غفيرة في نابلس تشارك بموكب تشييع الشهيد غيث يامين

جماهير غفيرة في نابلس تشارك بموكب تشييع الشهيد غيث يامين

مفتي فلسطين يدين اعتداء المستوطنين على مسجد في نابلس

مفتي فلسطين يدين اعتداء المستوطنين على مسجد في نابلس

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد الفتى غيث يامين

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد الفتى غيث يامين

حركة الجهاد تنعى فتى نابلس غيث رفيق يامين

حركة الجهاد تنعى فتى نابلس غيث رفيق يامين

منوعات

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

بعد يوم فقط من الانفصال..عودة طلال باسم وجود عزيز

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

شاهد: إليسا تغني من سريرها وترقص بعفوية

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

صور: دنيا سمير غانم تستمتع بصحبة هؤلاء المشاهير

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

غرامة بـ400 ألف ريال للسعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني

السعودية نصر الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

السعودية نصر الحربي تبكي بعد خلعها الحجاب

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

بطلة مسلسل سنوات الضياع مصابة بالسرطان

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: والدة ياسمين صبري تلفت الأنظار..سبّاحة ماهرة

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

شاهد: وشم أحمد سعد في الكعبة يثير سخرية الجمهور

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

أدهم نابلسي يعود من جديد بعد الاعتزال

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة..شيرين لا تزال على ذمته

عربي

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق بعلاقة المملكة مع الصين والولايات المتحدة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لبنان.. إصدار الحكم في قضية مقتل كويتيين عام 2016 والكشف عن تفاصيل الواقعة

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

لجنة قانونية برلمانية في الجزائر تقضي بعدم أهلية نائب كان عمل بالجيش الفرنسي

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين

طفل يخترق أمن مطار عراقي ويعطل رحلة جوية لساعتين