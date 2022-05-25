"حماية" يدين جريمة قتل الطفل غيث يامين

رام الله - دنيا الوطنيدين مركز حماية لحقوق الإنسان جريمة قتل الطفل غيث رفيق يامين ( ١٦عاماً)، بعد إصابته إصابةً حرجة، أثناء اقتحام قوات الفصل العنصري الإسرائيلي منطقة قبر يوسف بنابلس فجر اليوم، في استخدام مفرط للقوة العسكرية.وبحسب متابعة المركز؛ فقد ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أن المجني عليه (يامين) نُقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي وهو بحالة حرجة جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، ثم أعلنت عن استشهاده متأثراً بإصابته بعد نحو 20 دقيقة من وصوله إلى المستشفى.يؤكد المركز أن جريمة قتل (يامين) تندرج ضمن سلسلة طويلة من جرائم القتل المنظمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، على وجه الخصوص، بشكل منظم وعن سبق إصرار وترصد.مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة القتل المباشر والمتعمد التي تنتهجها قوات الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عموماً وفئة الأطفال على وجه الخصوص؛ فإنه يؤكد أن جريمة قتل الطفل (يامين) تعكس صورة واضحة لانتهاك وعدم مبالاة قوات الاحتلال بأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي بمثابة مؤشر واضح الدلالات على عنصرية قوات الاحتلال التي تستهدف الكل الفلسطيني دون تمييز.ويؤكد المركز أن هذه الجريمة صورة من صور القتل خارج نطاق القانون، وترقى لتشكل جريمة دولية متكاملة الأركان وفقاً لما بينته أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما يستدعي ملاحقة قوات الاحتلال عليها ومعاقبة مرتكبها.وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان، يدين جريمة قتل الطفل (يامين) ويطالب الأطراف السامية بالوفاء بالتزاماته، والوقوف بحزم، تجاه استخدام سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة ضد الأطفال الفلسطينيين.ويطالب المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال والتحرك الفعلي لوقف جرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين.كما ويطالب "حماية" الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بإدراج دولة الاحتلال على اللائحة السوداء (قائمة العار) للدول التي تُمعن في انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.ويطالب أيضًا منظمة اليونيسيف بتحمل مسئولياتها تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين، ويدعوها لقيادة حملة دولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال.ويجدد مطالبته للسلطة الفلسطينية بالمضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي وفضحه في كافة المواطن والمحافل الدولية.