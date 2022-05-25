رام الله: حكم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد بالاشتراك

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (ر،خ) بتهمة القتل القصد بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عاصم منصور وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.