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شؤون فلسطينية

"الخارجية": سفارتنا في تونس تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين

"الخارجية": سفارتنا في تونس تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
صرح السفير د.أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أن سفارة دولة فلسطين لدى تونس تتابع على مدار الساعة التفاصيل المتعلقة بغرق مركب للمهاجرين وعلى متنه عشرات الركاب متجهين نحو السواحل الأوروبية معظمهم حتى الآن مفقودين.

ونجا من حادثة الغرق، عدد من الأشخاص، بينهم سيدتان فلسطينيتان من حملة الوثائق السورية، وفق ما أكد الديك.

وأفاد بأن السفارة في تونس، أرسلت وفداً رسمياً للذهاب إلى ولاية صفاقس، للاطلاع على كافة تفاصيل غرق المركب، وللتأكد من المعلومات التي تفيد بوجود عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وزيارة الناجين ومتابعة أوضاعهم.

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