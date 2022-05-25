"الخارجية": سفارتنا في تونس تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين





وأفاد بأن السفارة في تونس، أرسلت وفداً رسمياً للذهاب إلى ولاية صفاقس، للاطلاع على كافة تفاصيل غرق المركب، وللتأكد من المعلومات التي تفيد بوجود عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين، وزيارة الناجين ومتابعة أوضاعهم.

ونجا من حادثة الغرق، عدد من الأشخاص، بينهم سيدتان فلسطينيتان من حملة الوثائق السورية، وفق ما أكد الديك.