جماهير غفيرة في نابلس تشارك بموكب تشييع الشهيد غيث يامين

رام الله - دنيا الوطنشاركت جماهير غفيرة من الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، بموكب تشييع الشهيد غيث رفيق يامين، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بنابلس، وحمّل المشيعون الشهيد يامين (16 عاما) على أكتافهم، مطالبين بالانتقام لدمه والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.واستشهد الفتى يامين، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، بمنطقة قبر يوسف بمدينة نابلس.والشهيد يامين هو أحد طلاب الصف العاشر من مدرسة ذكور عبد الحميد السايح، وأصيب في وقت سابق بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.