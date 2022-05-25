الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تعقد اجتماعاً افتراضيًا

رام الله - دنيا الوطنعقدت الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، اليوم، اجتماعا افتراضياً لها من خلال تطبيق "Teams"،وذلك بمشاركة وزيري الزراعة وأعضاء مجلس إدارة الشركة في كلا البلدين.وقد تم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بصيغتها المعدلة.كما قرر مجلس الإدارة البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لافتتاح مقر للشركة في دولة فلسطين، ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشركة وخاصة تعيين نائب مدير عام للشركة في فلسطين .