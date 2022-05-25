مفتي فلسطين يدين اعتداء المستوطنين على مسجد في نابلس





ودعا المواطنين إلى إعمار المساجد، والذود عنها أمام إجرام المعتدين عليها من المستوطنين وغيرهم، وطالب الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان الوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة.





وناشد الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس وفلسطين، والدفاع عنهما وحمايتهما ومقدساتهما من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية.







كما أدان المفتي العام، هدم جرافات الاحتلال مسجد عرب الرماضين الجنوبي المقام خلف جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية، وذلك بحجة عدم الترخيص.وقال الشيخ، إن "سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتطرفين الحاقدين يقومون وفق نهجهم الإجرامي بالاعتداء على المقدسات الفلسطينية أينما وجدت، انطلاقاً من الحقد الدفين في نفوسهم ضد العرب والمسلمين، وفي إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض المحتلة، منوهاً إلى أن الأديان السماوية تحرم الاعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع.