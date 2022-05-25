اشتية يطالب بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الأغذية العالمي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي توسعة قاعدة المستفيدين من البرنامج في فلسطين.وبحث اشتية خلال الاجتماع سبل تعزيز الأمن الغذائي خاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة من المتغيرات الدولية وما تشهده من ارتفاع للأسعار وتأثيرها على المنطقة وفلسطين.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء ببيزلي على هامش انعقاد مؤتمر الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا، بحضور السفيرالفلسطيني لدى سويسرا إبراهيم خريشي.