التنمية بغزة توضّح لـ"دنيا الوطن" أسباب تثبيت سعر صرف المنحة القطرية 310 شيكل



وتابعت في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، "حتى يستفيد جميع الزيادات والتي وصلت من خلالها الأعداد فوق ال100 ألف، مستفيد تم تثبيت سعر صرف الدولار 310 حتى يستطيعوا الصرف للأعداد التي أُضيفت على المنحة من الموجودين على النظام".



وبشأن آلية اختيار الأسماء المستفيدة، أوضحت الكحلوت أن "الأسماء ترسل من قبل الشؤون الاجتماعية للجنة القطرية، وتقوم اللجنة بتحويلها للأمم المتحدة، ثم نستلم الكشوفات مفلترة وجاهزة دون التدخل منهم في وضع الأسماء".



وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر آيار/ مايو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غد الخميس.















خاص دنيا الوطن - شيماء عيدقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، اليوم الأربعاء، إن "عدد المستفيدين من المنحة القطرية بلغ هذه المرة 103482 شخصاً، لافتة إلى أن العدد طرأ عليه زيادة لأسماء ليست بالجديدة، إنما كانت موجودة من قبل وكان الصرف متوقف لخلل فني في بياناتها ".