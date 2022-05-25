الجبهة الشعبية تعلن تفاصيل نتائج المؤتمر الوطني الثامن

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للجبهة الشعبية، اليوم الأربعاء للإعلان عن نتائج المؤتمر الوطني الثامن.



وأكد مزهر خلال المؤتمر على أن "القدس ستبقى محور الصراع وقلب الهوية الوطنية الفلسطينية".



وقال نائب الأمين العام ، إن "المؤتمر الوطني الثامن للجبهة يؤكد رؤيتها للديمقراطية كأداة من أدوات المقاومة الشعبية والصمود".



وتابع، أن "رغم التحديات التي تواجهها الجبهة الشعبية إلا أنها حققت نجاحا في تجربتها للديمقراطية".



واعتبر أن "تصعيد عمليات المقاومة بمختلف أشكالها هو طريق أساسي وناجع لمواجهة الاستيطان".



وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وندعو إلى تحريرها من التفرد".



ودعا نائب الأمين العام للجبهة إلى "العودة عن قرار إلغاء الانتخابات".



وأشار إلى أن " التحولات العالمية ستفتح الباب أمام خيارات جديدة لشعوب العالم تحقق من خلالها استقلالها من مختلف النواحي".





ووجّه مزهر التحية إلى "كتيبة جنين ونابلس وعموم الضفة الذين يتصدون ببسالة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".

















رام الله - دنيا الوطنقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، جميل مزهر، إن "ما حققناه من تجربة ديمقراطية يأتي في ظل دعمنا لصمود شعبنا ومقاومته المتواصلة".