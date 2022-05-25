اشتية يعقب على استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة وتوفير الحماية لأطفالنا ولأبناء شعبنا من جرائم الاحتلال اليومية، التي كان آخرها استشهاد الفتى غيث يامين، برصاصة في رأسه، بمنطقة مقام يوسف في نابلس.وقال اشتية، "كما ثائر، ومحمد، وغيرهم من الأطفال الذين يحصد الرصاص الإسرائيلي أرواحهم وأحلامهم، قضى اليوم برصاصة في رأسه، وترك الفجيعة، ووجع الفقد في قلوب ذويه وأترابه ومحبيه".وتقدم رئيس الوزراء من أسرة الشهيد وعائلته بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.