حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد الفتى غيث يامين



وأكدت الحركة خلال تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نيخة منه، أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو الشباب الثائر والمقاومين للمزيد من حالات الاشتباك والرد بكافة الوسائل على غطرسة المحتل".



وأعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الأربعاء، استشهاد الفتى غيث رفيق يامين (16 عاما)، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، في منطقة قبر يوسف بنابلس.











رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية الشهيد الفتى غيث رفيق يامين ( 16 عام)، الذي استشهد خلال مواجهات دارت بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت منطقة قبر يوسف بنابلس فجر اليوم الأربعاء.