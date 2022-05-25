الغصين: تم تثبيت سعر صرف الدولار للمنحة القطرية بقيمة 310 شيكل

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة العمل بغزة المهندس ايهاب الغصين، اليوم الأربعاء، إنه "تم تثبيت سعر صرف الدولار للمنحة القطرية بقيمة 310 شيكل".وتابع الغصين، خلال تصريح صحفي مقتضب عبر صفحته على (الفيسبوك)، أن "فرق سعر الصرف بحسب قيمة الدولار أمام الشيكل بالسوق يتم الاستفادة منه بزيادة أعداد المستفيدين".وأضاف وكيل وزارة العمل، "حيث سيتم الصرف هذا الشهر لعدد أكثر من 103 ألف مستفيد".وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر آيار/ مايو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غد الخميس.